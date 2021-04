“Life’s Good”, by LG : La nouvelle chanson de Manel Amara et de Hamza Erwy

En ces temps de stress, d’angoisse, et de précarité engendrée par la prolifération du coronavirus de par le monde…Quoi de plus agréable pour booster le moral des citoyens pour des lendemains meilleurs que de produire une chanson qui met du baume au cœur ! Et nous réconcilie avec la bonne humeur !

C’est dans cette perspective que s’inscrit cette campagne de promotion initiée par LG à travers le lancement de la chanson Life’s good. Pour cette production artistique inédite destinée aux peuples tunisien et libyen, LG a choisi de collaborer avec deux belles et sublimes voix: La Tunisienne Manel Amara et le Libyen Hamza Erwy.

Si LG a misé sur ces deux artistes, ce n’est pas le fait du hasard. Manel Amara par rapport à sa joie de vivre et son enthousiasme correspond au message que la marque souhaite véhiculer. Tandis que Hamza Erwi qui est en vogue depuis quelque temps sur les réseaux sociaux est devenu un véritable phénomène de success story propulsé sur le devant de la scène.

Dans cette chanson sublime, devenue tendance en Tunisie, qui vante les mérites et les particularités des produits LG, les deux artistes font preuve, à travers ce duo bien réussi, d’une joie de vivre impressionnante doublée d’un message positif à l’endroit des consommateurs. De quoi retrouver le sourire et l’assurance à travers l’utilisation simple et agréable de produits LG, à l’instar du réfrigérateur instaview, les Televiseurs, la Machine à laver vivace, l’Air purificateur LG, le Climatiseur Dualcool LG et l’application LG thinQ.

Le timbre de leurs voix, les rythmes, les sonorités, les couleurs agréables, la joie de vire, le bien-être et les lumières gaies qui se dégagent du clip de cette chanson sont de nature à relever le moral en ces temps difficiles sur tous les plans économique, social et financier.

Bref cette chanson est un régal, un vrai plaisir des sens qui procure à la fois plénitude et bien-être tout en nous emportant dans des instants de pure détente.