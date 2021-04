Flat6Labs Tunis Seed Program invite les startups tunisiennes à postuler pour son 8ème cohorte

Flat6Labs Tunis Seed Program démarre son 7 ème cycle d’accélération et lance les appels à candidatures pour sélectionner sa 8ème cohorte. Flat6Labs Tunis Seed Program, confirme à travers son programme d’accompagnement son soutien régulier des entrepreneurs Tunisiens.

Les 8 nouvelles startups Tunisiennes opèrent dans différents secteurs d’activité à savoir la santé, le e-commerce, la livraison, la mode, les services, l’ed-tech ainsi que la santé et bien être.

“Avec les nouveaux défis que rencontrent les entrepreneurs dans le cadre de la nouvelle conjoncture économique, il est de notre devoir de soutenir encore mieux les startups en leur proposant une offre plus adaptée. Notre programme est devenu 100% virtuel et cela permet plus d’accessibilité aux startups de toutes les régions du pays à en faire partie” témoigne Yehia Houry, Managing Director de Flat6Labs Tunisia.

Les startups du 7ème cycle de Flat6Labs sont:

Ahkili: Une application mobile de prise de rendez-vous reliant les patients aux psychologues à travers la télémédecine

E-stores Factory: Une plateforme web qui permet de louer et de gérer des magasins de commerce électronique pour les entreprises qui cherchent à vendre en ligne.

Hanoutify: Un générateur de sites web qui aide les magasins de la région du Maghreb à développer leur présence en ligne.

Ms. Marion: Une marque de prêt-à-porter femme qui travaillent dans un environnement de travail formel.

Lamma: Une plateforme web et mobile qui réinvente la mobilité urbaine pour la livraison de colis à travers un réseau étendu de covoiturage.

Proservy: Une plateforme web qui digitalise la gestion administrative et logistique des entreprises.

Reedz: Une application mobile de podcasts en arabe et de résumés de livres interactifs en format texte et audio.

WeMove: Une place de marché pour des pass journaliers aux activités des salles de sport

Les candidatures pour le 8ème cycle d’accélération ont déjà été lancées et ce jusqu’au 21 Avril 2021.Les startups souhaitant faire partie de la prochaine cohorte, peuvent poser leur candidature via ce lien : https://www.f6s.com/flat6labstunis-cycle8.

Depuis 2017, FLat6Labs Tunis Seed Program a accompagné 51 startups de 7 régions de La Tunisie, a investi 12 Mn TND et a créé plus de 350 emplois hautement qualifiés.

Tekiano avec communiqué