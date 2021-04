Le Google Doodle du jour appelle à porter des masques pour se protéger contre le Coronavirus

C’est un google doodle particulier qui est proposé en ce mardi 06 avril 2021. A l’heure où plusieurs pays du monde se confinent à nouveau et beaucoup d’autres envisagent des mesures plus strictes, ce doodle se présente avec des lettres portants des masques de protection et invite même à porter deux masques superposés.

Le variant anglais du coronavirus étant beaucoup contagieux que les autres, le port de deux masques superposés et l’application des mesures barrières et la distanciation sociale sont les seuls moyens pour contrer la propagation du virus, en plus de la généralisation de la vaccination.

La COVID-19 continue d’avoir un impact sur les communautés du monde entier, aidez à arrêter la propagation en suivant les recommandations de l’organisation mondiale de la santé et en étant vigilants, souligne Google.

Masks are still important. Wear a mask and save lives. As COVID-19 continues to impact communities around the world, help stop the spread by following these steps → https://t.co/yn3hm5iZ5Y#GoogleDoodle pic.twitter.com/rH7xyNLoDP — Google Doodles (@GoogleDoodles) April 6, 2021

Le Doodle de Google titré “Wear a mask , save lives” (Portez un masque, sauvez des vies) du 06 avril 2021, est visible sur la page d’accueil des internautes de l’Europe, Nord Afrique, une bonne partie des pays des 2 Amériques et plusieurs pays asiatiques.

I.D.