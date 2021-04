Match Real Madrid vs Liverpool du 6 avril: chaines qui diffusent les Quarts de finale aller de champion’s league 2021

Real Madrid affronte Liverpool mardi 06 avril 2021 dans le cadre des Quarts de finale aller de Ligue des Champions. Le match Real Madrid vs Liverpool de la champion’s league 2021 se joue à partir de 20h sur la pelouse du stade Alfredo-Di-Stéfano à Madrid.

Le match qui oppose Real Madrid à Liverpool est la première confrontation entre ces équipes depuis le match de la finale de champion’s league 2018 qui s’est soldé par la victoire de Real Madrid face à Liverpool 3 buts à 1 à Kiev.

L’autre grand match de la soirée du 06 avril 2021est les Quarts de finale aller de Ligue des Champions qui oppose Manchester City à Borussia Dortmund.

Vous pouvez regarder le match Real Madrid vs Liverpool en direct live sur les chaines beinsports Premium 1, RMC Sport 1, Movistar Liga de Campeones, Sky Sport Allemagne 2, Sky Sport Autriche 1 et SKy Sport Uno. Le streaming du match Real Madrid vs Liverpool est disponible via le site bein connect.

Tekiano