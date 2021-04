Tunisie – Météo: Temps peu nuageux et températures en légère hausse

Le temps sera mardi 06 avril 2020 localement brumeux durant les premières heures du matin, en particulier, dans les zones basses, les zones proches des barrages, des forêts et des oueds, ce qui provoquera une baisse de la vision horizontale. Le ciel sera progressivement peu nuageux sur la plupart des régions.

Les températures seront relativement en hausse, les maximales varient entre 17 et 22 degrés au nord et sur les hauteurs et entre 23 et 27 degrés sur le reste des régions.

Le vent soufflera relativement fort, d’une vitesse qui pourrait atteindre 60km/h prêt des côtes. La vigilance est recommandée par les services météorologiques de l’INM, à cet effet. Mer très agitée au nord et peu agitée à agitée sur le reste des côtes.