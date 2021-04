Huawei Et California gym collaborent : un co-Branding entre la technologie et le fitness

Huawei, le leader mondial des Smartphones et dispositifs intelligents, la référence en termes d’innovation technologique vous annonce un partenariat tactique avec California Gym la première chaine de club de fitness en Tunisie possédant 9 clubs répartis sur le grand Tunis et Sousse.

Ce partenariat entre les deux marques, qui partagent les mêmes valeurs de performance et de l’excellence vise à unir un objectif commun celui de satisfaire une clientèle qui est à la recherche d’une expérience plus riche et toujours connectée.

Cette collaboration a pour objectif d’établir une meilleure proximité entre le client tunisien et la marque grâce à ses multiples clubs sportifs afin de rapprocher plus les technologies au consommateur tunisien pour le mettre dans le bain du quotidien.

A travers cet accord, les deux parties visent à offrir une nouvelle expérience client en intégrant la Huawei Watch fit dans son écosystème avec les toutes dernières technologies qu’elle met en œuvre comme ses nombreux accessoires à multiples usages dans le domaine sportif pour l’intégrer dans la routine fitness des adhérents et des coachs en mettant en valeur les fonctionnalités de la Huawei Watch fit.

Cette collaboration consiste à podcaster des lives sur le site huaweimall afin d’offrir aux adhérents l’opportunité de gagner pleins de cadeaux avec les deux marques.

Durant les live, les participants auront la possibilité de gagner via un mécanisme du jeu qui consiste à assister au live et interagir avec le programme du coach. Un tirage au sort de 3 gagnants va être effectué après chaque live.

Chacun d’eux aura une Watch Fit Huawei & un abonnement Blue PassSport de de 3 mois chez California Gym.

Dans cette festivité, pour chaque achat sur huaweimall du 6 au 15 avril, un day pass California Gym sera offert.

Alors préparez-vous pour la remise en forme avec les lives de Huawei Tunisie et California Gym et tentez vos chances de gagner. Pleins de surprises vous attendent.

communiqué