La digitalisation, vecteur de croissance des PME: Thème du 2ème Tech Trends by TT (vidéo)

Tunisie Télécom a proposé aux internautes un 2ème Tech Trends by TT portant sur le thème de La digitalisation : vecteur de croissance des PME.

Parmi les invités, nous avons pu écouter les interventions de Mr Samuel Galbois (Directeur Monitor Deloitte), Mr Iheb Beji (CEO de MEDIANET), Mr Hédi Zaher (DG de la startup tunisienne Datavora), Mr Azzam Soualmia (Fondateur de Swiver) et Madame Jihen Bouzayen (Directrice exécutive du marché entreprise chez Tunisie Telecom).

Le panel d’experts de haut niveau invité par TT a exposé des témoignage d’entreprises nationales portant sur les freins et les forces de la digitalisation, des success stories de PME tunisiennes ainsi qu’un éclairage sur le rôle central de Tunisie Telecom dans l’écosystème entrepreneurial à travers les solutions qu’elle propose.

Lors de ce rendez-vous les experts ont essayé de répondre aux problématiques suivantes :

– En quoi la digitalisation des PME est indispensable pour la croissance de votre PME?

– Comment se construit la digitalisation des PME sous d’autres cieux ?

– Quels sont les attentes du client des PME sur le digital ?

Vous pouvez revoir ci dessous le 2ème rdv Tech Trends By TT: La digitalisation: Vecteur de croissance des PME:

Le Webinaire de Tunisie Télécom a été diffusé mercredi 31 Mars sur les pages officielles de Tunisie Telecom sur Facebook et sur LinkedIn ainsi que sur les ondes de la Radio Express FM.

La situation actuelle nous l’a bien prouvé : la digitalisation est le must have des entreprises. Il est plus jamais nécessaire d’opter pour la digitalisation de votre entreprise et maîtriser le pilotage ce changement.

