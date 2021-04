Sortie du livre de photographie “Winter Bloom” de Souheila Ghorbel

Le livre de photographie ”Winter Bloom” de Souheila Ghorbel, vient d’être publié par l’éditeur indépendant de livres et d’objets d’art Local Groupe, et sera disponible en vente lors de l’exposition éponyme qui se tiendra à Carthage en Tunisie du 8 au 10 avril 2021.

“Winter Bloom” est le premier projet de Souheila Ghrobel. C’est à la recherche d’intimes moments avec la nature que Souheila Ghorbel capture l’émotion et célèbre ainsi l’espoir et la vie. Bien que ses photos immortalisent essentiellement sa fascination pour les plantes, son regard est néanmoins façonné par ses rencontres et ses échanges.

Winter Bloom est une porte d’entrée vers l’univers de Souheila. Elle photographie ses œuvres à contre-jour en utilisant un flash ce qui donne un résultat étrange et une série de photos d’espèces végétales qui semblent surréalistes ou synthétiques. Ses clichés ressemblent à des collages et nos yeux cherchent en vain les détails qui nous confirmeraient une intervention digitale.

“Winter Bloom” (Al layali Essoud الليالي السود en arabe) fait référence à une période de l’année inscrite dans le calendrier berbère. Du 14 janvier au 2 février la végétation sort d’un état d’hibernation afin de fleurir et d’entamer un nouveau cycle. Cela s’applique aussi aux

humains, qui traversent des périodes toutes aussi variées en émotions avant de se recueillir et de reprendre leur quête d’épanouissement.

Souheila Ghorbel est une artiste qui vit et travaille en Tunisie. Son intérêt pour la photographie se fait connaître lors de multiples voyages dans le désert. Elle commence à prendre des clichés de ses amis en utilisant des appareils photos jetables. Très vite, son regard se tourne vers d’autres sujets et elle s’empresse alors de se nourrir de la poésie qui l’entoure.

Le vernissage de l’exposition Winter Bloom est prévu pour jeudi 08 avril 2021 à partir de 17h30 à Carthage Maalga ( lien google maps : https://goo.gl/maps/9dAmv2oCCs5v4Lou5).

Tekiano avec communiqué