Célébration de la Journée Mondiale de la Terre le 10 avril à la Cité des Sciences de Tunis

La journée mondiale de la Terre sera célébrée samedi 10 avril 2021, de 09h30 à 15h00 à l’auditorium IBN KHALDOUN et le Pavillon la Vie et l’Homme de la Cité des Sciences de Tunis.

le Jour de la Terre consiste à apprécier le caractère unique de notre planète Terre avec son incroyable biodiversité. Selon l’ONU sur son site officiel, l’ADN de la “Journée internationale de la Terre nourricière” est plus précisément de sensibiliser les gens aux défis auxquels fait face notre planète, à partir de l’idée que la Terre et ses écosystèmes sont ce qui nous nourrit et soutient nos pas tout au long de la vie.

Aujourd’hui, la vie sur Terre est menacée plus que jamais par la pollution, les changements climatiques, le déclin de la biodiversité et l’épuisement des ressources naturelles. La Terre et ses écosystèmes sont ce qui nourrit et soutient nos pas tout au long de la vie, mais les maux qui bouleversent cet équilibre, proviennent tous de l’activité humaine.

Pour cela il devient urgent de densifier les opérations de lutte pour la préservation de la planète. Développer une conscience citoyenne des défis auxquels fait face notre planète, donner une opportunité au large public d’avoir une réflexion sur les dommages infligés à la Terre.

C’est dans ce cadre que la Cité des Sciences à Tunis célèbre, le samedi 10 Avril 2021, la Journée Mondiale de la Terre. Au programme, des conférences-débats, une table ronde et des ateliers scientifiques dédiés aux collégiens sur « Les énergies renouvelables », « l’empreinte écologique » et « La Terre en colère ».

Programme la journée mondiale de la Terre à la CST :

L’entrée est libre et gratuite.