Le ciel sera dégagé jeudi 08 avril 2021 avec quelques nuages passagers. Les températures seront en légère baisse et les maximales seront comprises entre 16 et 20° dans le nord, les hauteurs et les régions côtières et entre 20 et 24 °dans le reste des régions tunisiennes.

La vitesse maximale du vent baissera à 45 km/h et la mer sera agitée.