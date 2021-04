Match Real Madrid vs Barça : Où regarder le clasio du 10 avril 2021?

Real Madrid affronte FC Barcelone samedi 10 avril 2021 dans le cadre d’un match comptant pour la 30ème journée de la liga Espagnol. Le clasio Real Madrid vs Barça se déroule à partir de 20h HT sur la pelouse du stade Alfredo-Di-Stéfano.

Le clasio espagnol oppose les deux équipes emblématiques qui essaient de remporter le titre avec l’Atlético de Madrid. Le Real de Zidane et le Barça de Koeman se valent coté performances.. ce match choc pourrait changer la done.

Vous pouvez regarder le match Real Madrid vs Barça en direct live sur les chaines beinsports ar 1, beinsports fr 1 et al chaine espagnole Movistar la Liga. Le streaming du match Real Madrid vs Barça est disponible sur beinconnect.