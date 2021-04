Match PSG vs Bayern Munich: où regarder le choc des 1/4 de finale Champion’s League du 13 avril

Paris-Saint Germain et Bayern Munich s’affrontent mardi 13 avril 2021 dans le cadre des quarts de finale retour de la ligue des champions 2021. Le match PSG vs Bayern se déroule à partir de 20HT sur la pelouse du stade Le Parc des Princes à Paris.

Lors du match aller le Bayern a perdu à domicile à Munich face au PSG (3 – 2) . Malgré cela le club bavarois déclare qu’il a toutes ses chances de passer même si l’équipe allemande s’apprête à disputer ce choc sans son meilleur attaquant, le polonais Robert Lewandowski, blessé au genou…

Le match PSG vs Bayern Munich sera transmis en direct livre sur RMC Sport 1, beinsports Premium 1, Movistar Liga de Campeones, Sky Sport Allemagne 2, Sky Sport Autriche 1 et Sky Sport Uno. Le streaming du match PSG vs Bayern Munich est disponible sur bein connect.