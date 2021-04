OPPO stimule des partenariats pour généraliser la 5G dans le monde

OPPO annonce la création d’un laboratoire d’innovation 5G dans son centre de R&D d’Hyderabad en Inde afin de poursuivre le développement de technologies de produits de base pour les écosystèmes connectés 5G. La création de ce nouveau laboratoire est une initiative ambitieuse pour OPPO, car elle favorise la commercialisation de la 5G tout en accélérant sa présence technologique dans ce domaine en pleine expansion.

OPPO va développer trois laboratoires d’innovations supplémentaires, consacrés à la R&D dans les domaines de l’appareil photo, de la batterie-alimentation et des performances techniques. À ce jour, OPPO a établi des partenariats avec plus de 50 organisations dans le monde entier pour fournir des services 5G.

Un partenariat entre OPPO, Swisscom et Ericsson

OPPO, marque leader sur le marché des smartphones et des objets connectés, s’est associée à Swisscom et Ericsson pour propulser les premiers appels vocaux avec données mobiles en mode standalone (SA) à Bern. Une nouvelle étape franchie en matière de 5G. Ces appels ont été effectués avec Ericsson 5G Radio Dot System, 5G Core et IMS, ainsi que des smartphones OPPO 5G.

Aujourd’hui, tous les réseaux 5G déployés en Europe sont fondés sur le mode « non-standalone » 5G, offrant des débits de données plus importants même si la signalisation est prise en charge par le réseau 4G sous-jacent. Pour autant, tous ces réseaux seront amenés à passer au mode « standalone », ce qui permettra à la 5G de révéler tout son potentiel en matière de vitesse et de transmission de données.

Avec des performances améliorées en matière de latence et des possibilités de découpage du réseau de bout en bout, l’architecture 5G standalone permettra de nouvelles possibilités d’innovation pour des utilisations telles que la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les usines intelligentes et les véhicules connectés.

Maggie Xue, présidente d’OPPO pour l’Europe occidentale, a déclaré : « Il est formidable de voir que nous avons franchi une nouvelle étape importante dans le déploiement de la 5G standalone en Europe. Nous pensons qu’en 2021, le développement et l’application de la 5G vont progresser très rapidement. OPPO continuera de travailler avec Ericsson et Swisscom pour explorer le potentiel de la technologie 5G et apporter une meilleure expérience 5G aux consommateurs européens ».

OPPO, pour une 5G accessible à tout le monde

En avril 2019, après avoir surmonté de nombreux défis techniques, l’OPPO Reno 5G est devenu le premier smartphone 5G à arriver sur le marché européen. Il a rapidement été suivi par la série Reno4, la série Find X2 et aujourd’hui par Reno 5, proposant une expérience 5G plus rapide et plus stable à davantage d’utilisateurs.

À l’ère de l’Internet des objets, OPPO s’est donné la mission de permettre au plus grand nombre de profiter de la vitesse et du confort de la 5G. En tant que pionnier et promoteur de la 5G, OPPO croit en sa philosophie « La technologie au service de l’humain, pour un monde meilleur » et continuera de travailler avec ses partenaires divers pour rendre la 5G accessible au-delà des frontières.

À Propos d’OPPO

OPPO est une marque leader sur le marché mondial des appareils connectés. Depuis le lancement de son premier téléphone portable – Smiley Face – en 2008, OPPO s’efforce sans relâche de combiner le meilleur du design et de l’innovation technologique. Aujourd’hui, OPPO propose une large gamme d’appareils connectés dont les séries Find et Reno sont le fer de lance. Au-delà des produits, OPPO fournit à ses utilisateurs le système d’exploitation ColorOS et des services internet comme OPPO Cloud et OPPO+. OPPO est présent dans plus de 40 pays et régions, avec 6 instituts de recherche et 4 centres de R&D dans le monde entier, ainsi qu’un centre de design international à Londres. Plus de 40 000 employés d’OPPO ont à cœur de proposer aux utilisateurs du monde entier une expérience exceptionnelle qui améliore leur vie quotidienne.

