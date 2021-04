Programme I-Portunus pour le patrimoine culturel: Dernier appel à projet

L’Appel de i-Portunus est ouvert aux artistes, créateurs et professionnels de la culture dont l’âge varie entre 18 ans et plus, actifs dans le domaine du patrimoine culturel. Le programme i-Portunus soutient la mobilité des artistes, créateurs et professionnels de la culture entre tous les pays qui participent au programme Europe créative. Ainsi la mobilité doit se concentrer sur la collaboration internationale, le développement professionnel et les résidences axées sur la production.

L’objectif principal d’i-Portunus est de connecter les artistes et de soutenir les collaborations internationales. Cela se fera via la mobilité physique mais aussi, si nécessaire, par des variations de mobilité virtuelle ou mixte.

De ce fait, dans ce programme, la mobilité i-Portunus est nécessaire pour répondre aux besoins existants. Ainsi que nouveaux des secteurs créatifs. Tout en proposant un programme de mobilité axé sur la demande qui permet une application directe grâce à un processus simple et flexible.

La date limite pour participer au troisième et dernier appel de la phase d’I-Portunus pour le patrimoine culturel est fixée pour pour le 15 avril 2021 (18h00 CET).

La sélection de ce projet pilote est cofinancé par le programme Creative Europe et un consortium, où sa direction revient en partie au Goethe-Institut, l’Institut français et Izolyatsia plateform for cultural initiatives.

Depuis sa création, i-Portunus a lancé cinq appels à candidatures ouverts, ciblant les artistes, les créateurs et les professionnels de la culture de la musique, de la traduction littéraire, de l’architecture et du patrimoine culturel en décembre 2020, janvier 2021 et février 2021.

En outre, i-Portunus consacre un budget total de 500.000 EUR avec un montant fixe par demandeur pour le transport et l’indemnité journalière, en fonction du pays de destination et de la durée de la mobilité.

Tekiano avec communiqué