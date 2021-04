Tunisie – Coronavirus: 64 décès et 1664 contaminations recensés le 12 avril 2021

La dernière mise à jour de la situation épidémique en Tunisie publiée, mardi soir, indique que 64 décès supplémentaires en Tunisie liés au coronavirus ont été recensés le 12 avril 2021, portant à 9396 le nombre total de morts depuis le début de la pandémie dans le pays en mars 2020.

1664 nouvelles contaminations par le coronavirus ont été, également, enregistrées le même jour sur 5950 tests effectués. A la même date, le nombre total de contaminations a atteint 274 mille 604 cas.

Par ailleurs, en date du 12 avril, 2195 malades atteints de la COVID-19 en Tunisie, étaient hospitalisés dont 436 admis en soins intensifs et 135 placés sous respirateurs artificiels, et ce, dans les secteurs public et privé.