L’Agora abrite l’expo-vente Ramadan’ART By le collectif des créateurs

L’espace culturel privé de la Marsa, L’Agora, accueille pour la deuxième fois l’expo-vente “RAMADAN’ART”, le collectif des créateurs, pour sa 32ème édition, du vendredi 30 Avril jusqu’au 2 mai 2021. Cet événement regroupera 30 créateurs de talent minutieusement choisis qui viendront présenter leurs nouvelles collections.

Parmi les créateurs tunisiens qui marqueront leurs présence à Ramadan’Art, il y’a atelier El khlel spécialiste du traditionnel revisité et organisateur de l’événement. On trouve aussi Chkarty concepteur de sacs écologiques, Mellonia’rt créateur de bijoux, Sejnenia qui propose la poterie de Sejnane, Samra concepteur de vêtement avec une touche artisanale, Le parfum by Imen et plusieurs autres.

Cette Expo-vente prévoit un stand de dégustation de spécialités tunisiennes et ramadanesques. le collectif de créateurs invitera également une association tunisienne à participer à titre gracieux.

L’événement se tiendra de 10 à 18h dans le respect total des mesures préventives informe l’Agora avec distanciation physique, aération et lavage des mains, et prise de température à l’entrée. Des masques et du gel hydroalcoloque sont mis à disposition.

S.B.