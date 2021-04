Le feuilleton Tunisien “Harga” disponible en streaming gratuit sur Artify

Le feuilleton tunisien “Harga”, diffusé dans le cadre de la programmation de la Watania 1 spécial Ramadan 2021, est disponible chaque soir en streaming gratuit sur la plateforme tunisienne Artify et sans publicités.

Plus de 100 000 vues du feuilleton Harga ont déjà été enregistrés pour le premier épisode en moins de 24 heures. Cette nouvelle production traite du phénomène de l’immigration clandestine (Harga en arabe), d’une manière crue tout en exposant plusieurs profils de jeunes et moins jeunes qui ont choisi de se jeter à la mer pour tenter d’atteindre les frontières italiennes.

Harga, dont le tiers a été filmé au large de la mer, expose aussi les malheurs de parents qui souffrent dont Majid, un quinquagénaire originaire d’une zone montagneuse qui mène une quête inlassable jusqu’à la ville de Zarzis, après avoir appris que son fils avait clandestinement pris le large vers l’Italie…

Dans le casting de Harga, on retrouve plusieurs protagonistes du feuilleton “El Maestro” réalisé par Lassâad Oueslati à l’instar de Riadh Hamdi, Mhadheb Rmili, Malek Ben Saad mais aussi les acteurs Aïcha Ben Ahmed, Wajiha Jendoubi et plusieurs acteurs et figurants étrangers.

Le feuilleton Harga est diffusé sur la chaine Watania 1 à 20H. Un épisode est débloqué et accessible gratuitement chaque soir à 22h sur la plateforme de streaming tunisienne Artify après sa diffusion à la télé.

I.D.

