La Tunisie classée destination à très haut risque de Covid-19 selon les CDC américains

Centers for disease control and prevention (CDC), l’agence de référence aux USA, a récemment classé la Tunisie comme une destination à très haut risque de Covid-19. La Tunisie rejoint la liste des pays qui se trouvent au niveau 4 “Level 4: COVID-19 Very High” , le niveau le plus élevé qui indique que le risque de contagion avec le coronavirus est très grand.

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) forment ensemble la principale agence fédérale des États-Unis en matière de protection de la santé publique. Le CDC recommande d’éviter tout type de voyage en Tunisie.

Même les personnes vaccinées contre le Coronavirus doivent éviter d’y aller car pouvant contracter ou propager les nouvelles variants du covid-19; Travelers should avoid all travel to Tunisia. Because of the current situation in this destination, even fully vaccinated travelers are at risk for getting and spreading new COVID-19 variants and should avoid all travel to Tunisia, lit-on sur le site de CDC.

A noter que presque tous les pays d’Europe, la Russie et les pays du Moyen-Orient et une grande partie des Amériques se trouvent dans ce niveau 4 représentée par une couleur rouge foncée sur la carte des CDC.

Par ailleurs, on remarque sur cette même carte que le Maroc et la Mauritanie sont des pays à moins haut risque que la Tunisie, par contre les données pour évaluer les risques de contamination par le coronavirus en Algérie sont insuffisantes.

Vous pouvez suivre la mise à jour et les recommandations des CDC américains sur le site cdc.gov.

I.D.