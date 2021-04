Vaccin Coronavirus: Une 3ème dose du vaccin Pfizer sera probablement nécessaire

Le patron de Pfizer Albert Bourla a déclaré que les personnes ayant reçu le vaccin de Pfizer auront «probablement» besoin d’une troisième dose d’ici six mois à un an, puis sans doute d’une injection chaque année.

«Une hypothèse vraisemblable est qu’une troisième dose sera probablement nécessaire, [après une période variant] entre six mois et douze mois, et à partir de là, il y aura une vaccination à nouveau chaque année, mais tout cela doit être confirmé», a indiqué Albert Bourla, PDG de Pfizer, dans des déclarations rendues publiques jeudi par la chaîne CNBC.

L’alliance Pfizer/BioNTech avait déjà annoncé, en février, étudier les effets d’une troisième dose de son vaccin contre les variants dans une étude clinique.

Administré en deux doses, ce vaccin utilise, comme celui de Moderna, la technologie novatrice de l’ARN messager, qui n’avait encore jamais été utilisée dans la vie réelle.

À ce stade, ces deux vaccins sont les plus performants avec une efficacité de 95% pour celui de Pfizer/BioNTech et de 94,1% pour Moderna contre la COVID-19, selon les études cliniques.

Tekiano avec AFP