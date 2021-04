Athletic Bilbao vs FC Barcelone: Où regarder la finale de la Coupe du Roi 2021?

La finale de la Coupe du Roi 2021, la coupe du d’Espagne de football oppose Athletic Bilbao et FC Barcelone samedi 17 avril 2021. Le match Bilbao vs Barça sera joué à partir de 21h30 (20H30 HT) sur la pelouse du stade de Séville La Cartuja.

Athletico Bilbao, champion d’Espagne en 2020, semble être en position idéale pour être de nouveau sacré cette saison alors que Barcelone doit encore affronter une équipe de l’Atlético Madrid leader mais quelque peu en perte de vitesse. Éliminé de la Ligue des champions par le PSG en huitièmes de finale, la Barça doit faire ses preuves à domicile si elle veut remporter de nouveaux titres cette année…

Vous pouvez regarder le match Bilbao vs Barça en direct live sur les chaines L’EQUIPE, Telecinco et Sport TV 3. Le streaming du match Athletic Bilbao vs FC Barcelone est disponible sur la plateforme de streaming de la chaine française L’Equipe.

