L’athlète tunisienne Raouaa Tlili remporte la médaille d’or au tournoi de Jesolo en Italie

La championne du monde et paralympique tunisienne, Raouaa Tlili, a remporté la médaille d’or du lancer du disque, lors du tournoi de Jesolo, en Italie, de para-athlétisme, en réussissant un jet de 34,85 m.

Raouaa Tlili (31 ans) avait assuré sa qualification pour les Jeux Paralympiques de Tokyo prévus du 24 août au 5 septembre prochains, rappelle-t-on.

L’athlète Tunisienne compte dans son palmarès trois participations aux jeux paralympiques (Pékin 2008, Londres 2012 et Rio 2016) au cours desquels elle a remporté quatre médailles d’or et deux argent dans les épreuves du disque et de poids.