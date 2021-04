Mood Talent organise sa 36e édition à Dar El Marsa du 23 au 25 avril

MOOD TALENT organise sa 36e édition à l’hôtel Dar El Marsa du 23 au 25 avril 2021 en partenariat avec le groupe phare de Cathy Segueu Amira ” Ma Tunisie, ses artisans et artistes “.

Cette exposition sera exclusivement consacrée à la Mode et mettra en avant 15 créateurs émergents dans les confection des vêtements, bijoux, accessoires et maroquineries en partenariat avec Ma Tunisie ses artisans et artistes.

Partenaire de Dar el Marsa depuis mars 2016, MOOD TALENT vient de fêter ses 5 ans d’existence, et a exposé plus de 400 créateurs de MODE / ACCESSOIRES / DECO / GOURMANDISES. Horaires prévus (en fonction de la rupture du jeûne )

23 AVRIL : MIDI/ 18H

24 AVRIL : 10H / 18H

25 AVRIL : 10H / 18H

Entrée libre à partir de la rue Mongi Slim avec respect des mesures sanitaires; prise de température à l’entrée de l’exposition, distanciation, gel à disposition et masques obligatoires.