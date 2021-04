Tunisie – météo : Légère hausse des températures avec quelques pluies

Les conditions météorologiques tendent, généralement, vers une amélioration, au cours de cette semaine qui débutent lundi 19 avril 2021. Quelques pluies pourraient, toutefois, être enregistrées sur le Nord et des périodes ensoleillées entrecoupées de nuages passagers sont prévues sur le reste des régions. Vents généralement modérés, d’une vitesse de 40 km / h près des côtes et mer agitée.

Une hausse relative des températures est attendue, cette semaine. Les températures maximales évolueront entre 15 et 19 degrés dans le Nord et les hauteurs et entre 19 et 23 dans le reste des régions.