HUAWEI AppGallery, un développement fulgurant

Pour les férus d’applications, HUAWEI AppGallery est une mine d’opportunités. Cette plateforme a pratiquement doublé le nombre de ses applications distribuées en 12 mois. Il s’agit d’une augmentation de 83% de la distribution d’applications et une croissance de 33% du nombre d’utilisateurs actifs mensuels.

Cette croissance globale rapide de l’écosystème Huawei HMS est en train d’enregistrer de progrès solides en Tunisie grâce notamment à l’effort fourni par Huawei Tunisie qui ne cesse de collaborer avec les différents développeurs et propriétaire d’applications mobiles.

L’équipe Huawei Tunisie est progressivement en train d’introduire aux développeurs tunisiens la technologie HMS kit par kit afin d’intégrer leurs application dans la Platform AppGallery et ce via une collaboration étroite et assistance gratuite par les ingénieurs Huawei afin d’offrir une meilleure expérience utilisateurs.

La réponse n’a pas tardé de la part des développeurs tunisiens passionnés de nouvelles technologies.

Aujourd’hui, les applications tunisiennes appartenant aux différents secteurs tel que la finance, gouvernement, medias, shopping, transport et tant d’autres intègrent rapidement des kits HMS.

Etant plus proche du développeur tunisien, et étant localement présent en Tunisie avec un vis-à-vis à l’écoute de leur préoccupations afin de les accompagner.

Huawei Tunisie vise à une collaboration à long terme qui permet aux propriétaires d’applications en Tunisie une meilleure rétention des utilisateurs.

En intégrant l’Ecosystem HMS, ils peuvent aussi bénéficier d’Activités de Co-marketing pour accroître la notoriété de leur marque.

Huawei Tunisie organise occasionnellement des compétitions pour les développeurs avec des récompenses financières importantes afin de les encourager à intégrer l’Ecosystem HMS … un Écosystème interconnecté et intelligent à travers tout scénario.

Voilà les chiffres qui marquent une année de croissance pour l’écosystème d’applications de Huawei.

Notons au passage que HUAWEI AppGallery figure dans le Top 3 des principaux marchés d’applications au monde. Elle a franchi plusieurs étapes importantes dans son développement en cours – un an après la révélation de son intention d’élargir son écosystème mobile lors du Mobile World Congress en 2020.

En 2020, on parlait déjà de 2,3 millions de développeurs enregistrés, une augmentation de 77% par rapport à 2019. Dans la région Moyen-Orient et Afrique, le nombre de développeurs enregistrés dépassait les 45 000 au 31 décembre 2020.

L’audience mondiale de la plateforme se situe à 530 millions d’utilisateurs actifs mensuels, ce qui démontre l’impact croissant d’AppGallery sur les développeurs et les utilisateurs mobiles à travers le monde.

À l’échelle mondiale, 120 000 applications intégrées à Huawei Mobile Services Core sont désormais disponibles sur AppGallery, ce qui constitue une augmentation de 118% d’une année sur l’autre.

En outre, AppGallery a permis la distribution de 384,4 milliards d’applications en 2020, soit 174 milliards de plus qu’en 2019. Le secteur des jeux vidéo semble un des grands gagnants de cette expansion, avec plus de 500% de jeux en plus désormais disponibles sur la plateforme en 2020 par rapport à 2019. Les clients de Huawei sont les premiers à découvrir un nouveau gameplay innovant dans le monde, avec de nombreux lancements, notamment AFK Arena, Asphalt 9: Legends, Clash of Kings et bien d’autres.

Les nouveaux chiffres surviennent un an après que Richard Yu, PDG de Huawei Consumer Business, a dévoilé la vision de Huawei de faire de HUAWEI AppGallery une plateforme de distribution d’applications ouverte et innovante accessible aux consommateurs du monde entier.

Pour sa part, Zhang Zhe, directeur des partenariats mondiaux et du développement commercial de l’éco-développement chez Huawei Consumer Business Group, déclare : «À la fin de 2019, il y avait 25 pays dans le monde qui comptaient plus d’un million d’utilisateurs AppGallery. Ce nombre est maintenant passé à 42, et nous continuons de constater une forte croissance sur les marchés d’Europe, d’Amérique latine, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d’Afrique ».

HUAWEI AppGallery a concentré ses efforts sur la collaboration avec les développeurs partout dans le monde afin de proposer les applications les plus pertinentes aux utilisateurs, en augmentant le nombre de développeurs travaillant avec la plateforme et en offrant plus de choix aux consommateurs du monde entier.

Étant l’un des trois meilleurs marchés d’applications au monde, HUAWEI AppGallery propose une grande variété d’applications mondiales et locales dans 18 catégories, y compris la navigation et le transport, les actualités, les médias sociaux.

Tekiano