Lancement d’une application de la CNRPS pour le paiement en ligne des cotisations

La Cnrps, caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) annonce dans un communiqué, que tous les agents publics travaillant en détachement à l’étranger dans le cadre de la coopération technique et les agents mis en disponibilité spéciale peuvent, désormais, payer leurs cotisations au titre des régimes de retraite et de capital décès en ligne.

Pour bénéficier du service, il faut s’inscrire et insérer son identifiant unique en accédant à l’application disponible à l’adresse : https://affilie.cnrps.nat.tn.

Cette application permet aux affiliés concernés de payer en ligne leurs cotisations en utilisant les cartes bancaires internationales ou nationales sachant que le paiement est sécurisé et simple.

بـــــلاغ

حول دفع المساهمات عن بعد

يعلم الصّندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الاجتماعيّة جميع الأعوان العموميين الملحقين… Posted by Cnrps on Tuesday, April 20, 2021

La CNRPS rappelle qu’elle met à la disposition de ses affiliés l’adresse électronique jawebni@cnrps.nat.tn pour toute information supplémentaire.

Tekiano avec communiqué