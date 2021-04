PSG vs Angers: Où regarder le match des quarts de finale de la Coupe de France du 21 avril?

Le Paris-Saint Germain affronte Angers mercredi 21 avril 2021 dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France. Le match PSG vs Angers débute à 18h45 (17H45 HT) au Parc des Princes à Paris.

Le PSG jouera ce match sans ces joueurs Juan Bernat, Marquinhos, Keylor Navas, Marco Verratti et Rafinha, tous blessés. Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé pourraient débuter sur le banc. Les deux équipes PSG et SCO rejoueront en Ligue 1 face à Metz et Monaco dès le week-end du 23 avril.

Vous pouvez regarder match PSG vs Angers en direct live sur les chaines beinsports ar 2, Eurosport 2 et Sport TV 4. Le streaming du match match PSG vs Angers est disponible pour les abonnés sur beinconnect.

Tekiano