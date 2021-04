Appel à candidature du concours Documentary Challenge du PNUD jusqu’au 3 mai

Un concours national de court-métrages documentaires pour mettre l’art et la culture au service de la prévention de la violence est proposé dans le cadre du projet “#TARABOT – Cohésion pour prévenir la violence” du PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) en partenariat avec la Commission Nationale de Lutte Contre le Terrorisme (CNLCT).

SOUTNA appelle toutes et tous les jeunes artistes solidaires qui souhaitent porter la voix de la jeunesse Tunisienne et qui sont prêts à s’engager dans un processus de dialogue constructif pour mieux vivre ensemble en toute confiance. Les initiatives portées par des femmes sont fortement encouragées.

Le Documentary Challenge #Soutna – Génération Solidaire vise à promouvoir le rôle des jeunes en tant qu’acteur·rice·s positif·ve·s du changement, et à valoriser la solidarité intergénérationnelle au sein des communautés, en particulier auprès des personnes les plus vulnérables et marginalisées.

📣📣 #TARABOT prolonge la date limite pour participer au 📽 Documentary Challenge #SOUTNA jusqu’au 3 mai 2021 midi !… Posted by PNUD Tunisie on Monday, April 19, 2021

Une subvention allant jusqu’à 50 000 dinars par projet sera décernée aux 2gagnant.e.s les plus innovant.e.s. Les soumissions peuvent être envoyées par email à l’adresse suivante: propositions.tn.2021@undp.org , au plus tard le 3 mai 2021 à midi avec la mention suivante en objet de l’email : « Documentary Challenge PNUD/TARABOT/01/2021 ».

Une troisième journée d’informations en ligne sera organisée le lundi, 26 Avril 2021. Le lien (plateforme zoom) sera partagé prochainement sur la page Facebook PNUD Tunisie.

Tekiano avec communiqué