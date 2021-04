Tunisie-météo: Météo: Températures en baisse et pluies éparses attendues

Des perturbations météorologiques et une baisse des températures sont attendues, jeudi 22 avril. Temps pluvieux, accompagné de cellules orageuses, l’après-midi et en fin de journée, sur les hauteurs Ouest. Des pluies éparses sont attendues localement, la nuit, sur le Nord-est et le Centre-est.

Les températures maximales évolueront entre 18 et 23 degrés dans le Nord, le Centre et les côtes du Sud-est, entre 28 et 33 degrés dans le reste des régions et atteindront 36 degrés à El Borma et Borj El Khadhra (Sud de la Tunisie).

Les vents souffleront fort du secteur Nord près côtes et au sud, provoquant des phénomènes de sable et de poussière. Les alertes de mise en garde pour les activités de navigation et de pêche sont en vigueur. La mer sera agitée à très agitée.