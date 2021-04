Vaccin Coronavirus: Plus de 265 mille personnes vaccinées en 40 jours

Depuis le démarrage de la campagne nationale de vaccination en Tunisie le 13 mars 2021, 265 365 personnes ont été vaccinées contre le coronavirus soit 21,6% du total des inscrits sur la plateforme evax.tn ( 1 235 350).

Selon les derniers chiffres publiés jeudi par le ministère de la santé, 12693 personnes ont été vaccinées mercredi 21 avril 2021 et 51215 ont déjà reçu leur deuxième dose du vaccin contre le coronavirus.

La Tunisie a enregistré le 20 avril dernier, 2603 nouvelles contaminations par le coronavirus et 75 décès supplémentaires.

Ainsi le bilan est porté à 291 833 cas confirmés d’infection au coronavirus dont 9993 morts et 242 238 guérisons.

Par ailleurs, en date du 20 avril, 2568 malades atteints de la COVID-19 étaient hospitalisés dont 493 admis en soins intensifs et 138 placés sous respirateurs artificiels et ce, dans les secteurs public et privé.

Tekiano avec TAP