Vidéo Buzz: Une ouvrière Tunisienne fait don de 7700 dinars sur une chaine TV

Ce geste noble d’une simple ouvrière Tunisienne émeut les réseaux sociaux depuis sa diffusion en direct sur la chaine tv tunisienne Hannibal TV. Ferjania Hichri a fait don de 7700 dinars, une somme épargnée pendant 30 ans et avec laquelle elle espérait effectuer el Hajj ou le grand pèlerinage à la Mecque.

A ce jour la vidéo de Ferjania, extraite de l’émission “El Koffa” (le couffin) sur Hannibal TV qui vise à collecter des dons et de l’argent pour des familles nécessiteuses dans les rues et marchés de Tunisie, a fait presque 2 millions de vues sur les réseaux sociaux, nous la partageons avec vous :

Touchés par ce geste, plusieurs tunisiens ont proposé de payer la ‘7ajja’ de Ferjania, mais cette dernière a refusé catégoriquement toute forme de remboursement sur les ondes de la radio Mosaique Fm.

Agée de 60 ans et originaire de Sidi Thabet, elle déclare qu’en faisant don de son argent aux plus nécessiteux c’est comme si elle était partie à la Mecque. Un exemple à suivre et une lumière d’espoir en ces temps moroses.

I.D.