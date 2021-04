Ooredoo Tunisie lance une action citoyenne à l’occasion du mois de ramadan 2021

Ooredoo annonce la mise en œuvre d’actions citoyennes au profit des franges les plus nécessiteuses de la société. Cette campagne sociétale s’inscrit dans le cadre de son programme RSE afin que le mois de ramadan soit une bonne occasion pour renforcer l’état d’esprit positif et la solidarité entre tous.

Appuyer le pouvoir d’achat des familles nécessiteuses

La campagne citoyenne ramadanesque a pris en considération les spécificités du mois saint surtout suite à l’incidence économique et sociale de la pandémie covid-19.

De ce fait, Ooredoo Tunisie a décidé de soutenir les familles nécessiteuses en finançant la campagne de distribution de repas durant ramadan, lancée par le croissant rouge tunisien.

Visant 200 familles au gouvernorat de l’Ariana, la campagne permettra d’aider une frange de la société à faire face aux dépenses alimentaires à travers des bons d’aide convertibles en produits de première nécessité.

L’opérateur a choisi de réaliser cette action en partenariat avec le croissant rouge vu sa notoriété et son expérience dans ce type de campagnes.

Cette première campagne ouvrira la porte à un partenariat de longue durée avec l’ensemble du tissu associatif social pour des actions au profit des franges nécessiteuses de la société tunisienne.

Parce que le mois de ramadan est un mois de partage, Ooredoo a choisi de mettre ses ressources et moyens à la disposition des tunisiennes et des tunisiens les plus défavorisés.

L’opérateur annoncera tout au long du mois saint d’autres initiatives pour partager bonheur et bienfaits avec ses abonnés ainsi qu’avec toutes les tunisiennes et les tunisiens, dans le cadre de sa campagne ramadanesque intitulée « vivez le meilleur ramadan avec Ooredoo ».

Communiqué