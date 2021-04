Plus de 240 repas servis chaque jour durant ramadan 2021 par Rotary Club Carthage Horizon

Le Rotary Club Horizon organise pour la 2ème année consécutive son Resto du coeur, une action qui s’étend sur tout le mois du ramadan et durant laquelle seront servis plus de 240 repas et shour chaque jour aux personnes nécessiteuses, aux sans abris ainsi qu’à nos frères subsahariens dont la situation en Tunisie et en cette période est très difficile.

Face à la crise économique étouffante, qui a engendré une situation sociale qui se dégrade, le sentiment de solidarité des Tunisiens ne cesse de grandir, rajoutant un engagement infaillible de la société civile à aider les personnes qui ne lésinent pas les moyens ainsi que les efforts pour fournir des repas chauds quotidiens aux nécessiteux pendant le mois sacré de Ramadan.

Après le succès de l’initiative «Resto du cœur» l’année dernière, le Rotary Club Carthage Horizon a relancé cette initiative humanitaire pour le Ramadan 2021.

Chaque après-midi, des groupes de jeunes solidaires du club préparent des plats et participent à la préparation des repas qui seront distribués par la suite.

Vidéo et photos de la distribution quotidienne des repas du ramadan 2021 à Tunis:

https://www.facebook.com/club.rotary.carthage.horizon/videos/1283446552051490

Notre resto du coeur continue à distribuer quotidiennement 240 repas par jours ..appel au don à toute personne ou… Posted by Rotary Club Carthage Horizon on Wednesday, April 21, 2021

Le coût de cette opération est assuré par les bénévoles et membres du Rotary Club de Carthage Horizon, dirigé par Mme Fathia Zalila, et Mme Leila Marsaoui qui supervise la campagne chaque année. Cette équipe composée pour la totalité de femmes, continue d’apporter son soutien inconditionnel aux actions de solidarité dans cette période délicate et sensible.

Engagé socialement, le Rotary Club de Carthage Horizon est plus que jamais conscient de l’inquiétude grandissante et surtout légitime d’un grand nombre de Tunisiens en raison de la crise sanitaire qui a gravement affecté la situation économique du pays.

Grâce à leur sens de la responsabilité et à tous leurs efforts matériels et moraux, plus de 150 repas ont été distribués chaque jour en 2020. Avec l’aide de sponsors, le Rotary entend faire plus en 2021 et fournir ce dont nos frères et sœurs ont besoin durant ce mois béni de partage, de solidarité et d’amour.

Le club invite les philanthropes à soutenir davantage cette initiative et à contacter le numéro suivant 24451007.Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page facebook de l’association Rotary Club de Carthage Horizon

Tekiano avec communiqué