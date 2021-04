Revue BROUDOU sur l’avenir de l’alimentation en Tunisie: Appel à contribution

Le Goethe-Institut Tunisien annonce qu’il lance en partenariat avec le projet solidaire et culinaire Ftartchi? une revue semestrielle gratuite intitulée #BROUDOU portant sur l’avenir de l’alimentation en Tunisie. Le magazine Broudou sera consacré au mode de vie alimentaire et à ses acteurs en Tunisie, sera édité en version papier et téléchargeable sur le site du Goethe Institut Tunisie.

Dans tous les numéros de « BROUDOU », le contenu visera à offrir les connaissances, les outils et l’inspiration nécessaire pour permettre aux lecteurs d’adopter progressivement des habitudes alimentaires responsables et conscientes.

Le contenu de la revue consistera en des réflexions intimes, des essais critiques, des poèmes, des séries de photos, des interviews, des illustrations, des recettes et d’autres formats expérimentaux qui favorisent la recherche autour de ces sujets.

L’appel à contribution pour le numéro #1 5OBZ (PAIN) vise à explorer les questions suivantes: Quelle est la valeur sociale, émotionnelle et spirituelle du pain ?

Qu’est-ce qu’un pain nutritif ?

Quel est le rôle de la fermentation dans la création du pain ?

Quels sont les différents types de pain en Tunisie ?

Quel est la place du pain sur le plan économique et politique?

Ceux qui ne peuvent pas contribuer au contenu sont invités à proposer des histoires et à partager des contacts des experts dans le domaine. Nous travaillerons, en plus des contributions collectées par le biais de notre appel ouvert, avec des rédacteurs qui créeront du contenu original pour BROUDOU, souligne l’équipe du Goethe Institut.

La date limite pour envoyer les contributions est fixée pour le 23.05.2021.

Les contributions ainsi que toutes autres questions devront être envoyées sur cette adresse : culture-tunis@goethe.de​

Les contributions originales seront rémunérées équitablement, en fonction de leur longueur et de l’effort fourni.

La sortie du premier numéro de BROUDOU est prévue en juillet 2021.

Tekiano avec Goethe Institut Tunisie