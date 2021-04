Tunisie – météo : Retour du beau temps dès samedi 24 avril

Un retour du beau temps printanier est attendu avec une stabilité perceptible des indicateurs météorologiques dès samedi 24 avril 2021 annonce Olfa Guesmi, responsable du service médias, à l’Institut National de la Météorologie (INM) .

“Les températures seront en légère hausse et les maximales évolueront entre 20 et 25 degrés au Nord et au Centre et entre 26 et 32 degrés, au sud”, a t-elle précisé dans une déclaration vendredi, à l’Agence TAP.

Pour elle, “la situation météorologique au cours de cette période, marquée par des hausses et des baisses successives des températures et des chutes de pluie, est normale surtout en cette saison de printemps”.

Pour le reste de la journée du vendredi 23 avril 2021, la situation météorologique sera favorable à des pluies isolées temporairement orageuses sur le nord, le centre et localement le sud. Des quantités importantes de pluie se sont abattues sur plusieurs régions en Tunisie, durant les dernières 24 heures surtout, dans les gouvernorats de Kairouan (15 mm à El Alâa), de Jendouba (13 mm à Oued Mliz ).

Des précipitations ont été, également, enregistrées à Nabeul, Kélibia, Tabarka, Béja, Thala et Sousse. Une baisse des températures est enregistrée, vendredi, avec des maximales oscilleront entre 18 et 23 degrés au Nord, au Centre et près des côtes et entre 25 et 30 degrés au Sud.

Le vent soufflera fort près des côtes Est et dans le Golfe de Gabès, accompagné de phénomènes de sable, alors que la mer sera très agitée. Les alertes de mise en garde pour les activités de navigation et de pêche sont en vigueur.

Tekiano avec TAP