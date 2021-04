La Caméra cachée tunisienne “Angelina 19” est un préjudice à la santé publique selon l’OMS

Le Représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Tunisie, Dr Yves Souteyrand, a appelé à mettre fin à la caméra cachée tunisienne diffusée sur la chaine privée Nessma intitulée “Angelina 19” depuis le début du Ramadan 2021.

Le représentant de l’OMS estime que ce programme de Nessma constitue un préjudice à la santé publique, et contrevient gravement à l’image des organisations onusiennes, en les associant à une parodie contreproductive de la vaccination.

“Cette émission se présente sous la forme d’une caméra cachée au cours de laquelle, chaque jour, une personnalité tunisienne (homme politique, acteur, chanteur, sportif, etc.) est piégée. Invitée pour répondre à une interview, cette personnalité est mise en présence d’un sosie de l’actrice Angelina Jolie, présentée comme Ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies. Celle-ci viendrait prétendument offrir à la Tunisie un lot de vaccins contre la COVID-19, qui aurait selon l’émission ‘obtenu l’accord de l’OMS.’ Un cardiologue tunisien réputé confirme la qualité de ce vaccin.

L’invité est alors sollicité pour promouvoir la vaccination en acceptant d’être lui-même vacciné. Cependant une première personne vaccinée feint de décéder au bout de quelques minutes devant la caméra et le présentateur de l’émission, également vacciné devant la caméra, est victime d’effets secondaires sévères “, lit-on dans la lettre de l’OMS ci-dessous:

Cette émission, diffusée quotidiennement, et sensée produire un effet comique, suscite une double préoccupation pour l’OMS lit-on encore. En effet, la vaccination contre la COVID-19 constitue l’une des armes les plus efficaces de la riposte à l’épidémie. Il est connu qu’une partie de la population est réticente à la vaccination et que des efforts importants doivent être menés pour établir la confiance vis-à-vis du vaccin.

” Les médias ont un rôle à jouer dans ce domaine. Mais, il est à craindre qu’un tel programme diffusé sur une chaine populaire à heure de large audience, ne contribue au contraire, en associant le vaccin à la mort ou à d’effets secondaires graves, à favoriser le scepticisme, l’hésitation au vaccin et le complotisme “, lit-on de même source.

D’autre part, cette émission utilise de manière abusive les visuels identitaires de l’OMS : logos (par exemple sur les boites de vaccin), drapeau de l’Organisation, arrières plans de vidéo du Directeur Général de l’OMS en conférence de presse. Elle utilise également les visuels identitaires des Nations Unies ce qui est susceptible de porter atteinte à l’image de ces organisations, selon Souteyrand.

L’OMS sollicite le ministère de la santé à travers cette lettre à mettre fin à ce programme et d’arrêter donc la diffusion de la caméra cachée “Angelina 19” à la TV et sur les autres canaux.

Tekiano