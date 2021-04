Transformation réussie du groupe Inetum d’après les résultats de 2020

L’année 2020, dans un contexte exceptionnel, a permis de confirmer la pertinence du business model d’Inetum. Outre la finalisation de l’acquisition transformante de IECISA, l’année est également marquée par l’inauguration du nouveau nom et de la nouvelle identité du Groupe visant à accélérer sa dynamique de croissance. A cette occasion, Inetum a également présenté son plan stratégique « UPSCALE23 » et ses principaux objectifs de croissance à l’horizon 2023.

Agilité et performance dans un contexte inédit

Face à une crise sanitaire d’une ampleur sans précédent, le Groupe a su faire preuve d’agilité pour adapter son modèle opérationnel afin de minimiser les conséquences de cette pandémie, et de pertinence dans son modèle économique pour dérouler sa feuille de route initiale. Preuve de cette résilience, Inetum a finalisé la plus grande acquisition de son histoire avec l’intégration d’Informática El Corte Inglés (IECISA), filiale informatique du géant de la distribution El Corte Inglés.

L’acquisition de cet actif stratégique, dans ce contexte de crise sanitaire, a démontré la confiance du Groupe dans l’avenir et la pertinence de son offre en intégration de systèmes digitaux dans les secteurs Retail, Transport, Gouvernements, Smart Cities, Assurance, Santé. Cette opération met également en avant l’expertise multisectorielle du Groupe sur plusieurs thématiques clés, comme Industrie 4.0, Cybersécurité, Intelligent Workplace et les ERP (SAP) avec, comme point commun, l’objectif de conseil et d’accompagnement des entreprises dans leur digitalisation.

Fort de cette transformation et de ses précédentes acquisitions, Inetum en changeant de nom a souhaité mettre en valeur ce que l’entreprise est devenue et fédérer l’ensemble de ses entités et ses équipes à l’international autour d’une dynamique commune à l’image de la détermination du Groupe dans la conduite de sa stratégie.

Avec un chiffre d’affaires de 2,2 milliards pro forma 2020 en hausse de plus de +36%, la marge opérationnelle s’est maintenue à 6,3%. (Chiffre d’affaires de 1,965 milliard d’euros en hausse de plus de +23% et une marge opérationnelle à 6,3%.) Le Groupe a consolidé sa présence auprès des entreprises européennes de premier plan dans tous les secteurs verticaux et il dispose désormais d’un portefeuille solide d’ETI comptant pour un quart du chiffre d’affaires.

Inetum est devenu un acteur de référence majeur paneuropéen dans ses marchés clés. Présent parmi les 10 premières ESN sur ses marchés, il se positionne dans le Top 4 en Espagne, le Top en 5 en Belgique et le Top 5 également en France.

2020 est une année caractérisée par une excellente dynamique de croissance à l’international. Près de 60% des revenus d’Inetum proviennent désormais de l’international, selon une répartition cohérente avec les activités du Groupe : 929 millions d’euros pour Ibérie–Latam, 315 millions d’euros pour la zone Belux, et 85 millions d’euros pour la zone EEMEA. Au cœur de cette dynamique, des pays tels que la Roumanie, les pays du Belux et le Portugal réalisent respectivement 21,9%, 7,3% et 1,4% de croissance organique.

Une année transformante : la réussite d’une stratégie de développement

Après dix années de croissance continue, 2020 s’illustre également comme l’année de clôture du plan stratégique BOOST2020. Il a permis de constituer à la fois un socle de résistance pour stabiliser la marge opérationnelle, et poser les fondements du nouveau plan stratégique d’Inetum, en cohérence avec sa nouvelle dimension.

Selon Vincent Rouaix, Président directeur-général d’Inetum, « nous avons fait des choix stratégiques ambitieux qui nous ont permis de transformer le Groupe avec succès, s’appuyant sur l’industrialisation des processus et de modèles de delivery. Les acquisitions majeures réalisées avec IECISA en Espagne et Realdolmen en Belgique ont permis de consolider notre positionnement dans des zones géographiques clés pour notre croissance future. Cette année 2020 a démontré la pertinence de la vision stratégique, notre solidité et le formidable engagement de nos collaborateurs et partenaires. Ensemble, nous abordons un nouveau chapitre pour Inetum, en excellente position pour apporter encore plus de valeur à toutes nos parties prenantes, grâce à la maitrise du digital flow ».

Inetum est désormais très bien placé pour saisir les opportunités de croissance de l’après Covid-19, et répondre aux nouveaux besoins en matière de digitalisation des organisations. Avec une organisation simplifiée et toujours plus proche de ses clients, le Groupe affiche une taille critique dans les zones géographiques clés. Plus de 27 000 collaborateurs portent les activités d’Inetum dans 26 pays, dont 4600 nouveaux profils intégrés cette année.

« UPSCALE23 » : une stratégie pour porter la nouvelle dimension d’Inetum

Le Groupe avance vers 2023 avec une feuille de route intégrant croissance organique et inorganique, et reposant sur 5 piliers :

Renforcement sur le mid-market : la proposition d’une offre complète pour répondre aux besoins des clients, notamment ceux du marché intermédiaire, lesquels représentent une opportunité unique pour le Groupe ;

Capacités et solutions de nouvelle génération (next-gen) : un portefeuille global renforcé et très bien positionné dans les solutions de nouvelle génération, avec des investissements importants dans les domaines du cloud, de la cybersécurité, de l’automatisation et de l’analyse des données.

Introduction sur de nouveaux marchés : un certain nombre de marchés européens semblent prêts à être consolidés ;

Augmentation des marges : poursuivre la mise à l’échelle de la plateforme dans les zones géographiques clés, ainsi que l’industrialisation des processus afin de rejoindre les meilleurs opérateurs de la catégorie ;

Consolidation du marché : un marché très fragmenté en voie de consolidation, ce qui offre l’opportunité pour Inetum d’intégrer les meilleurs acteurs de son écosystème.

Pour faire face aux évolutions du marché à moyen terme, Inetum renforcera ses 6 expertises, portées par l’ensemble de ses collaborateurs :

Consulting : des consultants métiers et technologiques qui contribuent à la performance du digital flow des activités et processus des clients, via des stratégies digitales audacieuses.

Services applicatifs et d’infrastructures : de l’ingénierie agile et des services de proximité conçus et déployés pour la performance de tous les environnements de travail.

Intégration système : une architecture et une urbanisation des systèmes d’information couplées à des solutions optimisées et une capacité d’adaptation et d’intégration permanente au service d’une performance durable.

Global outsourcing : des expertises déployées par des centres de services qui jouent la proximité internationale pour optimiser et bénéficier de systèmes d’information agiles et disponibles gérés dans une économie de moyens permanente.

Value added reselling : des partenariats renforcés et des expertises certifiées pour une optimisation des meilleurs logiciels et matériels informatiques.

Software : une R&D soutenue par l’Innovation au sein des FabLab pour développer des solutions verticales et multisectorielles à l’international.

A propos d’Inetum, Positive digital flow :

Inetum est une ESN agile, une société de services et de solutions digitales, et un groupe international qui aide les entreprises et institutions à tirer le meilleur du digital flow. Dans un contexte de mouvement permanent, où les besoins et les usages se réinventent sans cesse, le groupe Inetum s’engage auprès de tous les acteurs pour innover, s’adapter continuellement et garder une longueur d’avance. Avec son profil de multi-spécialiste, Inetum met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Présent dans plus de 26 pays, le Groupe compte près de 27 000 collaborateurs et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 1,965 milliard d’euros.

