Tunisie – Météo : Températures en hausse

Le ciel est partiellement nuageux sur la plupart des régions lundi 26 avril 2021 avec possibilité de pluies faibles et éparses sur le nord.

Une hausse des températures est attendue et les maximales seront comprises entre 18 et 25 °C dans les régions Est, le nord et le centre, entre 30 et 37 ° C dans le reste des régions de la Tunisie et atteindront 40° C à El Borma et Borj El khadhra avec vents locaux de sirocco.

Un vent d’une vitesse de 50 km/h soufflera prés des côtes-est. Mer agitée à très agitée sur les côtes-est et la vigilance doit être de mise pour les activités de navigation et de pêche.