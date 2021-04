Prix de l’Union européenne pour la littérature 2021: 3 romans tunisiens retenus

Le programme Europe Créative Tunisia de la commission européenne annonce que pour la première fois, la Tunisie et la langue arabe seront représentées dans le prestigieux concours “@European Union Prize for Literature EUPL” ou Prix de l’Union européenne pour la littérature 2021.

Le jury tunisien présidé par Mme Raja Ben Slama (directrice générale de la Bibliothèque nationale de Tunisie, BNT) avec trois autres membres, Kamel Gaha et Jalel El Gharbi (universitaires) et Adam Fethi (poète) a sélectionné 3 livres pour représenter la Tunisie parmi 50 livres de 14 pays qui ont été shortlistés pour l’édition 2021, les romans tunisiens sélectionnés sont :

– زندالي.. ليلة 14 جانفي 2011 (Zindali, the night of 14 january 2011) de Amin Al-Ghazzi, Edition Zayneb زينب للنّشر و التوزيع

– L’Emirat (The Emirate), de Béchir Garbouj, Editions Demeter

– Sept morts audacieux et un poète assis (Seven daring deaths and a seated poet), de Saber Mansouri,Éditions Elyzad

Découvrez la shortlist complète des romans finalistes de 2021: https://www.euprizeliterature.eu/news/eupl-2021-shortlist

Le lauréat de l’European Union Prize for Literature sera annoncé en ligne le 18 Mai 2021. Ce concours littéraire annuel existe depuis plus de dix ans. Il s’adresse aux pays participants au programme Europe créative qui est ouvert à tous les Etats membres de l’UE.

Tekiano