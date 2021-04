Vaccin Coronavirus: Une seule dose suffit pour les personnes asymptomatiques ayant déjà eu la Covid-19

Amine Slim, professeur en microbiologie et membre de la commission scientifique de lutte contre le coronavirus, a indiqué que ” Une seule dose de vaccin suffit pour les personnes asymptomatiques ayant déjà eu la COVID-19 “.

” L’atteinte par la maladie développe des anticorps et la dose de vaccin renforce leur présence et agit comme un rappel”, a-t-il expliqué dans une déclaration à l’agence TAP soulignant toutefois, la nécessité de faire le test sérologique pour détecter la présence des anticorps sachant que les études ont montré que l’immunité acquise suite à l’atteinte par la COVID-19 varie entre 6 et 8 mois.

Selon la même source, certains laboratoires recommandent un deuxième rappel après 6 mois et un quatrième après un an.

Par ailleurs, Amine Slim a fait savoir que les fabricants de vaccin à travers le monde sont en train de travailler sur le développement de vaccins pour les nouveaux variants comme celui de l’Afrique du Sud, qui n’a pas encore été détecté en Tunisie.

Depuis le démarrage de la campagne nationale de vaccination, le 13 mars dernier, jusqu’au 26 avril en cours, 333000 personnes ont été vaccinées dont 69811 ont fait le rappel, selon le dernier bilan du ministère de la santé publié mardi. Au total 1352357 se sont déjà inscrits sur la plateforme de vaccination nationale evax.tn.

tekiano avec TAP