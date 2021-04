L’acteur égyptien Nour El-Sherif à l’honneur dans un Google Doodle

Il y a 75 ans naissait Nour El-Sherif, c’est ce que rappelle Google dans sa page d’accueil du mercredi 28 avril 2021 rendant hommage à ce cinéaste et acteur égyptien très populaire dans le monde arabe, né le 28 avril 1946 au Caire, à travers une illustration de Google Doodle dessinée par le jeune artiste talentueux Maged El Sokkary.

Le doodle de Nour El-Sherif représente l’acteur apprécié par des millions des télespectateurs dans ses rôles phares slectionnés dans 40 ans de carrière par l’illustrateur. On peut y deviner son premier rôle qui l’a révélé au public dans le film Kasr El Shawk (Le Palais du Désir 1968) inspiré de l’oeuvre du grand écrivain Nejib Mahfoudh.

On peut aussi reconnaître grâce à ses deux autres acoutrements, un de ses rôle dans des feuilletons historiques ramadanesques à l’instar de “Haroun el Rachid” ou “Omar ibn Abdel Aziz” et le tout premier rôle de sa carrière dans la pièce de théâtre “Roméo et Juliette”.

Parmi ses films notables on cite “Al Massir”, “L’escadron de la mort”, “Al Karnak”, “l’Immeuble Yaâkoubian”, “Naji Al Ali”… et plein d’autres.

L’audience de Google Doodle spécial Nour El-Sherif couvre les pays du Maghreb et du Moyen Orient.

I.D.