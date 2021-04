PSG vs Manchester City: Où regarder le match de la demi-finale de Ligue des Champions du 28 avril 2021

Le Paris-Saint Germain affronte Manchester City mercredi 28 avril 2021 dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue des Champions 2021. Le match PSG vs Manchester City est joué à partir de 21H (20HT) sur la pelouse du stade Le Parc des Princes à Paris.

Un grand duel tant attendu par les fans des PSG avec un goût de revanche, lors de la confrontation en 2016 entre les deux équipes européennes, les Citizens avaient éliminés les Parisiens en quart de finale de la Champion’s League. Les Parisiens pourront compter sur Neymar et Mbappé au cours de ce match du 28 avril.

Vous pouvez regarder le match PSG vs Manchester City en direct live sur la chaines beinsports Premium 1, RMC Sport 1, Movistar Liga de Campeones, Sky Sport Allemagne 1, RSI La 2 et SRF 2. Le streaming du match PSG vs Manchester City est disponible sur beinconnect.

