Jazz Day: Concert “Rési’Jazz” de sortie de résidence d’artistes marocains et tunisiens

Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du Jazz et du projet “La musique comme moteur de développement durable au Maroc et en Tunisie”, le Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb, l’entreprise culturelle Anya et la Fondation Hiba proposent un concert avec des artistes du Maroc et de la Tunisie.

Ce concert est le fruit d’une résidence d’artistes marocains et tunisiens au Studio Hiba (Casablanca – Maroc) qui a permis de produire une œuvre musicale liée au jazz. Le concret spécial Jazz Day sera diffusée le 30 avril 2021 à 17h (UTC) puis rediffusée à 21h (UTC).

Les Artistes participants sont: Zied Zouari (Tunisie – violon), Hamdi Makhlouf (Tunisie – oud), Habiba Ryahi (Maroc – qanun) et Amine Bliha (Maroc – percussions).

Diffusion : Facebook : https://www.facebook.com/anya.musicforall et https://www.facebook.com/FondationHIBA / YouTube : ANYA – MUSIC FOR ALL et FONDATION HIBA.

Par ailleurs, le Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb propose aussi ce vendredi 30 avril 2021, de 15H à 17H (UTC), la Conférence “Quelle est la place du jazz et des musiques improvisées au sein des musiques actuelles au Maghreb ?” sur les mêmes canaux de diffusion.

Tekiano avec communiqué