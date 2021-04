La Sonede informe : Perturbation dans la distribution de l’eau potable dans le grand Tunis le 29 avril

La Sonede informe qu’une coupure et une perturbation au niveau de la distribution de l’eau potable seront enregistrés jeudi 29 avril 2021 à partir de 7h00 dans plusieurs zones du gouvernorat de Tunis, à savoir El Manar 2, El Manar 3, El Manar 4, El Menzah 9A, El Menzah 9B et El Menzah 9G, ainsi que les zones basses d’Ennasr 1 et 2, les résidences de la CNRPS à El Menzah 6, El Menzah 7, Rue Ennoujoum à El Menzah 8 et Borj Turki.

La société a expliqué cette perturbation par des travaux de réparation qui seront menés sur le canal principal de raccordement d’un diamètre de 600 mm, situé à El Menzah 9A, au niveau de l’avenue Taher Ben Ammar.

L’approvisionnement en eau potable reprendra progressivement, au courant de la même journée, à partir de 15h00 précise le communiqué de la SONEDE.