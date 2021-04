Participez au concours Photo “Laisse parler tes yeux” jusqu’au 9 mai 2021

Un concours photo intitulé “خَلّي عينيك تتكلم” ou “Laisser parler tes yeux” est proposé aux jeunes tunisiens âgés entre 18 et 30 ans et qui s’intéressent aux enjeux liés aux droits de l’Homme. Les jeunes photographes sont invités à partager leur talent de photographe et leur vision des droits de l’Homme en Tunisie !

Pour participer au concours et avoir la chance de gagner un voyage en Europe et exposer ta photo à l’Institut français de Tunisie, il faut prendre une photo avec ton appareil photo ou smartphone sur la thématique « Illustrer et défendre les droits de l’Homme en Tunisie » et l’envoyer avant le 9 mai 2021.

Pour trouver l’inspiration, tu peux te référer à la Déclaration universelle des droits de l’homme ou à la Convention européenne des Droits de l’Homme.

La photo doit par la suite être envoyée, accompagnée d’une courte description, via le formulaire en ligne disponible à l’adresse : https://www.coe.int/fr/web/tunis/concours-photo-paii-t

Les 4 premiers lauréats seront invités à participer à des visites en Europe (Espagne et France) à l’occasion de formations portant sur le thème des droits de l’Homme, organisées par le Conseil de l’Europe au cours du second semestre 2021 (en fonction de l’évolution des conditions sanitaires). L’intégralité des frais de visa, de voyage (ticket d’avion aller-retour) et de séjour seront pris en charge.

Les 15 meilleures photos seront exposées à l’Institut français de Tunisie. Le Règlement et les conditions de participation au concours sont détaillés ici bit.ly/3fzQxhu

Une seule participation par personne est acceptée. Ce concours photo amateur est gratuit et ouvert aux jeunes de nationalité tunisienne, âgés de 18 à 30 ans. Il est organisé par le Projet conjoint Union Européenne/Conseil de l’Europe d’Appui aux Instances Indépendantes en Tunisie (PAII-T) en partenariat avec l’Institut français de Tunisie et la Ligue tunisienne des droits de l’homme.

