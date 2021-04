Tunisie – météo : hausse remarquable des températures

Une hausse remarquable des températures sera remarquée au cours de la journée du vendredi 30 avril 2021. Les températures maximales oscilleront entre 20° et 27° dans les zones côtières de l’Est, entre 30° et 37° dans le reste des régions et atteindront 42° dans l’extrême sud de la Tunisie avec des vents de Sirocco.

Les vents seront généralement modérés, atteignant une vitesse de 40 km/h près des côtes. La mer sera peu agitée à agitée.

Temps partiellement nuageux dans la plupart des régions, avec des cellules orageuses, l’après-midi, sur les hauteurs ouest, accompagnées de pluies éparses, qui seront également enregistrées, la nuit, sur l’est du pays.