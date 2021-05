Décès du Père Jean Fontaine: Des appels pour nommer une rue de Tunisie à son nom

A la suite du départ de Père Jean Fontaine, décédé dans la nuit de samedi à dimanche 2 mai 2021 à la suite de son atteinte par le coronavirus, un grand nombre d’écrivains, d’intellectuels, et d’universitaires tunisiens ont lancé un appel sur les réseaux sociaux afin de nommer une rue en Tunisie à son nom.

Ils ont également appelé à accorder la nationalité tunisienne à feu Père Jean Fontaine pour l’énorme apport de cet illustre écrivain et homme de lettres à la vie culturelle en Tunisie et son aide et grand dévouement au service de la littérature, de la recherche et du savoir en Tunisie.

Depuis l’annonce de son décès, des éditeurs, des écrivains et hommes de médias ont passé en revue ses innombrables contributions au service de la littérature tunisienne et des auteurs et chercheurs tunisiens durant près de 60 ans, période de sa résidence en Tunisie.

Le Père Jean Fontaine vient de s’éteindre à 85 ans des suites du coronavirus. Ce bachelier en Mathématiques a obtenu en 1968 sa Licence en Littérature Arabe à l’Université de Tunis, avec 3 années de théologie à Carthage et 2 années de littérature Arabe à La Manouba.

Avant un Doctorat d’Etat en 1977. Ce conservateur de la Bibliothèque de l’Institut des Belles Lettres Arabes (IBLA) a aussi dirigé la Revue éponyme 22 années durant. Parmi ses publications (plus d’une trentaine) : – Vingt ans de littérature tunisienne 1956-1975, Tunis, éd. Maison tunisienne de l’édition, 1977 – Mort-résurrection : une lecture de Tawfiq al-Hakim, Tunis, éd. Bouslama, 1978 – Aspects de la littérature tunisienne 1976-1983, Tunis, éd. Rasm, 1985 – Histoire de la littérature tunisienne par les textes.

Tekiano avec Tap