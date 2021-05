Ons Jabeur blessée abandonne le tournoi de Mardrid et remercie ses fans

La championne tunisienne Ons Jabeur classée actuellement 25e mondiale, a été obligée de quitter hier le Tournoi de Madrid 2021 en huitièmes de finale suite à une blessure.

La tenniswoman tunisienne jouait lundi 03 mai 2021 façe la Suissesse Belinda Bencic (11ème au classement WTA). Elle était menée un set à zéro (7-6), mais Ons Jabeur n’as pas pu terminer la deuxième manche, se plaignant de douleurs persistantes au niveau des ischios-jambiers, même après une première intervention de son kinésithérapeute.

La tenniswoman tunisienne s’était qualifiée pour les huitièmes de finale en s’imposant devant l’Américaine Sloane Stephens (51e) par deux sets à un 4-6, 6-1, 6-3 en seizièmes de finale.

Ons Jabeur a tenu à remercier ses fans pour leur soutien inconditionnel avant son départ et les rassurer en même temps en leur adressant le message suivant: Lors du deuxième set du match d’aujourd’hui j’ai contracté une blessure aux ischio jambiers. J’ai essayé de rejouer, mais la douleur était intense et je ne pouvais pas me déplacer. Face à cela, j’ai décidé d’interrompre le match.

J’ai effectué des examens cliniques après le match et des examens complémentaires sont prévus demain. J’espère que cette blessure sera sans gravité pour pouvoir reprendre très rapidement la compétition. Merci à tous ceux qui ont demandé des nouvelles à propos de ma blessure .. écrit Ons Jabeur.

Thank you everyone for your Support🙏 I hope I can be back in time For Rome ❤️ pic.twitter.com/Kv9ZSoUnqE — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) May 3, 2021

Une avalanche de commentaires de soutien et de remerciements a suivi ce statut de Ons Jabeur sur son compte officiel, preuve que les fans et les tunisiens sont reconnaissants et solidaires. La tunisienne espère guérir et reprendre des forces pour participer au prochain grand rendez-vous, le tournoi de Rome sur terre battue prévu du 10 au 16 mai 2021.

