Tunisie – météo: Ciel nuageux et températures en légère hausse

Le ciel sera partiellement nuageux mardi 04 mai 2021. Les nuages deviennent progressivement denses l’après-midi sur le nord et localement le centre avec pluies éparses et temporairement orageuses.

Hausse légère des températures et les maximales seront comprises entre 20 et 25 °C dans les régions côtières Est, entre 28 et 33 °C dans le reste des régions et atteindront 40 °C à El Borma et Borj El Khadhra.

Vent relativement fort prés des côtes Est et sur le sud où il sera accompagné de phénomènes de sable. Mer peu agitée à agitée sur les côtes Est.