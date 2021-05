Manifestation “Les Marionnettes de Ramadan” en ligne du 5 au 11 mai 2021

Le Centre National d’Art de la Marionnette de Tunis propose une manifestation en ligne intitulée “Les Marionnettes de Ramadan”du 5 au 11 mai 2021 avec 6 jours de prestations artistiques autour des marionnettes, sur sa page Facebook.

Petits et grands ont rendez-vous quotidiennement de 15h à 17h, sur la page du Centre National d’Art de la Marionnette pour découvrir des ateliers de marionnettes (construction et manipulation), des documentaires en hommage aux marionnettistes tunisiens ainsi que des spectacles de marionnettes tunisiens et internationaux.

La première présentation dans le cadre de ‘Les Marionnettes de Ramadan’ est la diffusion en ligne de l’atelier de “Marionnette chaussettes”‘ animé par le marionnettiste “Mohammed Bechir Jalled”, mercredi 5 mai à 15H. A 16h vous découvrirez un documentaire en hommage à feu “Moncef Belhaj Yahya”. A 17h vous pourrez voir ou revoir la pièce” Rencontre” sur la chaine Youtube https://www.youtube.com/channel/UCim7ONiCMgTbY-QlBl0ny8A

Le Centre National d’Art de la Marionnette est une institution artistique dont le siège et basé à la Cité de la Culture. Il est dotée de l’autonomie administrative et financière et placé sous la tutelle du ministère des Affaires Culturelles.

Tekiano