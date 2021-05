Match CA vs EST : Lien streaming pour regarder le derby de la capitale tunisienne du 05 mai

Le derby de Tunis opposant le Club Africain et l’Espérance Sportive mercredi 05 mai 2021 s’insère dans le cadre de la 24e journée de la Ligue 1 du football professionnel. Le match CA vs EST se déroule au stade de Radès à partir de 13h30.

Il s’agit là de la 134e confrontation entre les deux grands rivaux de la capitale s’annonce d’habitude palpitante. Le Club Africain cherchera à prendre sa revanche sur le match aller perdu sur le score de 1-0.

Le club de l’Espérance de Tunis, déjà sacré champion de Tunisie samedi dernier après son succès devant le Stade Tunisien (1-0), tentera de continuer sur sa lancée et de remporter ce face-à-face tunisois.

Le match CA vs EST sera diffusé en direct live sur les chaines Watania 1 et Al Kass 1. Le streaming match CA vs EST est ici : watania1.tn